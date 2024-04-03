Російські війська випускають в сім разів більше снарядів, ніж українські.

Україна та її союзники програють перегони за боєприпасами, необхідними для відбиття російських атак. Потік західної військової допомоги Києву різко скоротився. Деякі українські гармати роблять лише один постріл на день, щоб зберегти запаси боєприпасів, що зменшуються, пише Bloomberg з посиланням на офіційних представників країн-союзників.

Зазначається, що це змусило союзників докласти зусиль, щоб підтримати постачання в Україну, шукаючи снаряди по всьому світу. Але оскільки ці ініціативи повільно розвиваються, незрозуміло, чи дадуть вони достатній результат у короткостроковій перспективі, щоб утримати лінію фронту стабільною.

"Ми не можемо гаяти часу. Довгострокові зобов'язання важливі, але це також факт війни, що сторона, яка має найбільше боєприпасів, переможе", – заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в електронному листі агентству.

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За оцінками Міністерства оборони Естонії, цього року Росія виготовить або відремонтує близько 4,5 мільйонів снарядів. Це на додаток до боєприпасів, які вона отримує з Північної Кореї та Ірану.

На противагу цьому, ЄС планує виробити лише 1,4 мільйона снарядів у 2024 році і аж 2 мільйони наступного року. США працюють над виробництвом 1,2 мільйона снарядів до кінця 2025 року, але ці зусилля також залежать від ухвалення Конгресом США пакету допомоги. Європейські фірми співпрацюють з українськими компаніями для збільшення внутрішнього виробництва, але для того, щоб ці зусилля принесли свої плоди, також потрібен час.

За словами посадовців, знайомих із ситуацією на полі бою, Україна не обов'язково повинна зрівнятися з Росією у кількості снарядів, оскільки сучасні системи озброєння, які вона використовує, є більш точними, ніж російські. За словами одного з них, навіть підвищення українського показника до трьох снарядів на кожні сім, випущених Росією, суттєво вплинуло б на ситуацію, пише видання.

Снаряди для України

За словами західних чиновників, як тільки виробництво в США і Європі збільшиться в кінці цього і в наступному році, поставки Києву повинні почати стабілізуватися. Але головною проблемою є подолання розриву до того часу.

Оскільки книги замовлень європейських компаній заповнені на наступний рік або два, мету ЄС – відправити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня цього року – довелося відкласти до кінця року. З моменту встановлення цілі понад 12 місяців тому було відправлено лише половину цієї кількості, заявляють журналісти.

Такі країни, як Естонія, яка взяла на себе зобов'язання витратити 0,25% свого ВВП на допомогу Україні, закликали інші європейські країни також витрачати більше і вивчити можливість спільних запозичень для стимулювання оборонної промисловості континенту. Очолюваний Чехією план закупівлі сотень тисяч снарядів, у тому числі за межами ЄС, має почати приносити результати в червні.

"Але такі великі країни, як Франція та Іспанія, ще не взяли на себе жодних фінансових зобов'язань щодо чеського плану, незважаючи на те, що на словах підтримали його. А члени ЄС все ще обговорюють законність плану використання прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для купівлі зброї", – йдеться у статті.

До того ж переговори між Японією та Великою Британією щодо купівлі боєприпасів також, схоже, зайшли в глухий кут, а Бразилія відхилила прохання союзників про постачання боєприпасів для Києва, за словами як європейських, так і бразильських посадовців.

Загроза для України

"Ми знаємо, що російська військова промисловість працює в три зміни, а поставки Україні швидко скорочуються. Без нашої підтримки ця війна також може бути програна", – заявила прем'єр-міністр Естонії.

За словами журналістів, союзники президента Володимира Зеленського все більше стурбовані тим, що літній наступ росіян може прорвати оборону України. Російські війська випускають в сім разів більше снарядів. Це більш ніж удвічі більше, порівняно з кінцем січня, коли Київ попередив союзників, що про перевагу РФ у тричі. Дефіцит зберігається, незважаючи на зростаюче усвідомлення західними лідерами ціни зволікання. Вони знають, що захищати територію НАТО буде дорожче, якщо Росія зробить значне просування вглиб України, підкреслив один чиновник.

Саме тому європейські союзники України шукають боєприпаси по всьому світу після багатомісячних суперечок про те, чи можна використовувати кошти ЄС для закупівель з-за кордону. Питання нестачі боєприпасів і ризику російського наступу, ймовірно, постануть на порядку денному, коли міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в середу в Брюсселі, щоб відзначити 75-ту річницю з дня заснування Альянсу.

Володимир Зеленський також заявив, що без певної допомоги київські війська будуть змушені відступити і віддати територіальні здобутки Росії, яка потім може націлитися на великі міста.

Ініціатива Чехії

У лютому 2024 року 17 лютого влада Чехії заявила, що знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу, але для цього потрібне фінансування.

Раніше УНІАН писав, що тривалий період Україна воювала в умовах нестачі боєприпасів, спричиненої в тому числі блокадою допомоги здебільшого дружнім до Росії крилом Республіканської партії США. Але ситуація починає змінюватися – Україна очікує постачання великої кількості снарядів і готується до цього.

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