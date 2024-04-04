До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів за межами ЄС доєдналось вже близько 18 країн.

Чеська Республіка виділить десятки мільйонів євро на власну ініціативу з придбання сотень тисяч артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем’єр-міністр Петр Фіала, пише Reuters.

За його словами, чеський внесок становитиме сотні мільйонів крон, що дорівнює десяткам мільйонів євро. "Це приблизно відповідає тій частці, яку повинна вкласти країна нашого розміру та процвітання", – вказав Фіала.

До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів за межами ЄС доєдналось вже близько 18 країн, причому Німеччина пообіцяла зробити найбільший внесок на сьогодні – 576 мільйонів євро за 180 000 артилерійських снарядів.

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Чехи через команду урядовців і приватних компаній шукали щонайменше 800 000 боєприпасів великого калібру з країн усього світу, перші поставки в Україну очікуються до червня. Але ця цифра не остаточна, і боєприпасів буде більше, якщо буде більше фінансування.

Через два роки після повномасштабного вторгнення Росії найбільш гострою потребою для України є артилерійські боєприпаси, оскільки сторони використовують гарматний вогонь, щоб утримувати переважно статичні, закріплені позиції вздовж 1000-кілометрової фронту.

Чеська ініціатива

Литва підтримала ініціативу Чехії стосовно закупівлі сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні та виділяє на це кошти. Литовський уряд виділив 35 мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія разом із партнерами працює над тим, щоб Україна могла якомога швидше отримати боєприпаси.

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