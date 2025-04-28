Є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури.

У понеділок, 28 квітня, Черкаська область пережила одну з найбільших російських атак. Ворог спрямував на регіон ударні дрони, пошкоджено обʼєкт газової інфраструктури.

"О 12:30 був збитий останній "шахед". Загалом їх летіло близько 25. Маємо влучання. Вибухи ми чули як внаслідок падіння пошкоджених або знищених шахедів, так і через влучання в об'єкти інфраструктури. Зокрема, є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури – газотранспортну мережу", – розповів у коментарі "Суспільному" очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Через атаку на обʼєкт газової інфраструктури без газу залишилися близько 117 тисяч споживачів. За його словами, на відновлення газопостачання знадобиться орієнтовно дві-три доби.

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Відомо, що внаслідок падіння уламків травми отримали шестеро людей. У них легкі поранення, заявив очільник ОВА.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Під час російської дронової атаки на Україну 28 квітня Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався, його життю нічого не загрожує.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін оголоси нове "перемир’я" з 00:00 години із 7 на 8 травня до 00:00 години з 10 на 11 травня. У Кремлі кажуть, що на цей період зупинять всі бойові дії.

Варто зазначити, що оголошене Путіним "великоднє перемирʼя" РФ неодноразово порушувала.

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