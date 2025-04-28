Українському льотчику вдалося катапультувався, після чого його госпіталізували.

Під час відбиття російської ранкової атаки ударними безпілотниками Повітряні сили Збройних сил України втратили винищувач Су-27. Про це повідомляє Управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.

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"Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний", - сказано у повідомленні.

Аварії українських винищувачів

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня 2024 року українські військові втратили багатоцільовий винищувач МіГ-29 під час ракетної атаки росіян на місто Дніпро. 29 серпня 2024 року стало відомо про втрату ЗСУ винищувача F-16 під час відбиття ракетного удару з боку РФ.

У листопаді 2024 року російський безпілотник націлився на укриття на авіабазі "Авіаторське-Дніпро" поблизу міста Дніпро, в якому, ймовірно, знаходився винищувач МіГ-29 ВПС України. Через кілька хвилин балістична ракета "Іскандер" впала вниз і вибухнула прямо над укриттям, ймовірно, знищивши МіГ.

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