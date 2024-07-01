Відправка Росії величезної кількості дронів на фронт не призводить до автоматичних успіхів окупантів.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року, на озброєнні було небагато малих безпілотників, але зараз вони широко використовуються обома сторонами для спостереження, виявлення артилерії та завдання ударів. Україна швидше адаптувалась до "війни дронів" та першою почала використовувати БпЛА у різних варіаціях, однак Росія наздоганяє, повідомляє Forbes.

"Україна з її культурою технологічних стартапів швидко адаптувалася до "війни дронів". Понад 200 українських компаній зараз постачають військові безпілотники за підтримки некомерційних організацій і волонтерських груп. Водночас Росія з її жорстким центральним контролем і залежністю від монополій не рухалася так швидко. Але вона потребує значно більших ресурсів, і чим довше триває війна, тим більшими вони стають", - йдеться у матеріалі.

Експерт з російських безпілотників і радник аналітичних центрів CNA і CNAS Семюел Бендетт також відзначив, що 2022 року в Росії майже не було дронів, а ефектна робота українських РЕБів ще більше їх переполовинила. Проте зараз більша частина російських військових приймає малі безпілотники як ключовий актив, а виробництво може досягати мільйона на рік. Але визнання ще далеке від загального.

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Також відомо, що найбільшим російським виробником безпілотників FPV є добровольчий загін батальйону Судоплатова. Ця тіньова група завжди добре фінансувалася шляхом "благодійних пожертвувань" і, здається, має багатих спонсорів. Проте, за словами експерта, левову частку дронів окупантам на фронт передають саме волонтери.

"Російські блогери та волонтери відзначають, що деякі російські командири досі не розуміють цінності цих безпілотників, не розуміють, як така технологія та невеликі підрозділи безпілотників вписуються у більшу структуру сил, і іноді протидіють ширшому використанню такої техніки в тактичних цілях", – сказав Бендетт.

Він також додав, що є масові випадки, коли дрони, які передають волонтери або купують самі військові, не якісні.

"Цілком імовірно, що загальні зусилля Росії, спрямовані на розробку та виробництво малих безпілотників, є більшими, ніж зусилля України. Разом з тим, навіть якщо російські волонтери зможуть зібрати на північ від 100 000 FPV на місяць, багато з цих безпілотників насправді страждають від низької якості та відсутності стандартизації збірки, багато з них не полетять далеко при першому запуску, багато з них будуть втрачені через РЕБи та інші контрзаходи", - наголосив експерт з російських безпілотників.

Також зазначається, попри те, що Росія щомісяця відсилає на фронт величезну кількість дронів, не призводить до автоматичних успіхів окупантів на полі бою. Експерт пояснює це тим, що кількість безпілотників, які літають, також залежить від кількості операторів безпілотників.

Згідно з даними Бендетта, 50% російських безпілотників збиваються власними системами ППО ще до того, як вони досягають українських ліній. Це пов’язано з відсутністю координації між підрозділами радіоелектронної боротьби та операторами безпілотників.

Попри усі намагання, росіяни не зможуть використовувати безпілотники так успішно та ефектно, як українці, йдеться у матеріалі. Але з часом це можливо, адже вони вміло копіюють українські технології.

Дрони на фронті - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, Україна серійно випускає ударні дрони з дальністю понад 1000 кілометрів. Це вдалося завдяки співпраці оборонних держпідприємств та приватних фахівців.

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. (...) Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", – сказав генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Через масові атаки українських дронів, росіяни вигадали як захищатись від безпілотників. Для цього вони видають військовим спеціальні рюкзаки з антенами, які глушать зв'язок між дроном та оператором, а також випустила на фронт спеціальну гусеничну машину.

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