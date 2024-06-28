Це система, яка зможе глушити зв'язок з дронами в радіусі до 300 метрів, стверджує розробник.

Атаки українських безпілотників викликають паніку в лавах росіян, адже вони ефективно вражають особовий склад та техніку ворога. Через це РФ випустила на фронт гусеничну машину для боротьби з дронами під назвою Wall-E, повідомляє Rzeczpospolita.

"Машина, названа на честь робота-рятувальника з популярного мультфільму Disney, є першою системою електронної боротьби з гусеничною платформою, розробленою росіянами. Це обладнання позбавлене наступального озброєння, але оснащене антенами та системою глушіння радіо- та GPS-сигналів. Головна мета цього обладнання - перервати зв'язок між атакуючими дронами і їх операторами", - йдеться у матеріалі.

За даними видання, машина призначена для захисту наземних військ – її батарея дозволяє упродовж кількох годин працювати та підтримувати активну систему радіоелектронної боротьби з безпілотниками. Це створює свого роду невидимий купол, який захищає від розвідувальних дронів та камікадзе. Виробник цього обладнання гарантує, що така система зможе глушити зв'язок з дронами в радіусі до 300 метрів.

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Окрім того, Росія почала персонально видавати своїм солдатам спеціальні рюкзаки для захисту від безпілотників.

"Це спеціальні рюкзаки, які заважають зв'язку з дронами. Такі "глушилки", оснащені антенами, носять як росіяни, так і українці. Цей мобільний пристрій важко відстежити, і він дозволяє переривати підключення БПЛА з його оператором. В результаті дрон падає приблизно за 250 метрів від наміченої цілі", - зазначає Rzeczpospolita.

Видання також додало, що коштують такі рюкзаки недешево - один комплект обійдеться близько 30 тисяч злотих (майже 300 тисяч гривень). На одному заряді система може працювати лише годину.

Зазначається, що зазвичай солдати використовують пристрої Tuman і BlackZone, які знешкоджують комерційні китайські дрони серії DJI Phantom, які так популярні на фронті.

Дрони на війні - що цікаво прочитати

Як писав УНІАН, нещодавно окупанти почали використовувати "дрони-матки" самольотного типу, призначені для запуску FPV-камікадзе. Такі носії економлять заряд малим БПЛА, збільшуючи їм дальність польоту, та виступають у ролі ретрансляторів.

Раніше РФ вже намагалась створити щось подібне, але експериментальний дрон виявився завеликим і мав малу швидкість.

Також УНІАН повідомляв, що росіяни застосували на фронті власну "Бабу Ягу". Безпілотники доповнили системою скидання, яка може брати дві 82-міліметрові міни.

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