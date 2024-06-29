Це вдалося завдяки співпраці оборонних держпідприємств та приватних фахівців.

Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони. Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

За його словами, саме ці дрони використовуються для ударів по стратегічних об’єктах ворога на відстані у 1000 км і більше.

"Ми стали більш нелінійними та інноваційними. Росія має величезні ресурси та надпотужну промисловість, тому сліпо копіювати її підхід немає жодного сенсу. Ми змушені бути більш гнучкими та винахідливим. (...) Чималий внесок зробили наші підприємства, які налагодили тісну співпрацю з приватниками та допомогли їм масштабувати виробництво", – сказав директор держконцерну.

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Разом з тим Сметанін застерігає від недооцінки такого потужного ворога, як Росія.

"Те, у чому нам їх вдалося випередити, досягнуто титанічними зусиллями працівників наших оборонних підприємств. Наприклад, у деяких сферах ми швидше опановуємо нові для нас технології", – заявив він.

Зброя Сил оборони України

Як писав УНІАН, турецький безпілотник Bayraktar втратив ефективність у ролі ударного дрона на фронті в Україні. За словами військових експертів, причина полягає у тому, що Росії вдалося сформувати ешелоновану систему ППО.

Успішне використання безпілотника на початку війни пояснюється тим, що тоді системи ППО росіян були на марші й таким чином їх простіше було ловити ударними БпЛА. Фахівці зазначають, що цей безпілотник власне і призначався або для використання в країнах, що розвиваються, або там, де немає ешелонованої ППО супротивника.

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