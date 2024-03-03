Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Окупанти не відмовляються від планів щодо повної окупації України, протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні, ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Так, на Куп’янському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'янське Донецької області, де ворог за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

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На Бахмутському напрямку відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де, за підтримки авіації, ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні Генштабу.

На Оріхівському та Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, однак здійснив артилерійські та мінометні обстріли ряду населених пунктів.

Крім того, зазначається, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

Втрати Росії у війні

За даними британської розвідки, втрати Росії у лютому становили 983 людини на добу, сягнувши найвищої позначки з початку війни.

водночас, зазначають у розвідці Британії, це відображає готовність Росії до масових бойових дій та війни на виснаження. Незважаючи на те, що війна обходиться Росії дорогою ціною з позиції людських життів, такий підхід посилив тиск на позиції України на лінії фронту.

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