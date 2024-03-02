На Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямках боїв не було.

Минулої доби, 1 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами сталось 82 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівки - Луганської.

На Бахмутському напрямку бої велись в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. Ворог здійснив 8 атак, але успіху не мав.

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На Авдіївському напрямку, Сили оборони відбили 24 штурми в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку боєзіткнення були в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області. ЗСУ відбили 29 спроб росіян прорвати оборону наших військ.

При цьому на Куп’янському, Оріхівському та Херсонському напрямках атак не було.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 1 березня, ЗСУ ліквідували ще 960 російських солдат на фронті. Загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні приблизно становлять 415 640 осіб.

Близько 09:00 на східному напрямку ЗСУ знищили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Бомбардувальник збили, коли він намагався атакувати позиції ЗСУ керованими авіабомбами.

За словами військових, російські загарбники намагаються намацати слабкі місця в обороні ЗСУ.

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