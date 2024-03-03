Російські втрати вбитими й пораненими в лютому становили 983 людини на добу.

Середньодобові втрати Росії у лютому сягнули найвищого показника з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що російські втрати вбитими й пораненими в лютому становили 983 людини на добу, а загалом на сьогодні Росія, імовірно, втратила понад 355 тисяч убитих та поранених під час війни в Україні.

"Збільшення середньодобових втрат майже напевно відображає готовність Росії до масових бойових дій та війни на виснаження. Незважаючи на те, що це обходиться Росії дорогою ціною з позиції людських життів, такий підхід посилив тиск на позиції України на лінії фронту", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, загальні втрати Росії у живій силі станом на сьогодні складають близько 416 800 чоловік, з них 1160 ліквідовано за минулу добу.

При цьому, за повідомленням командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка, у лютому 2024 року втрати противника склали близько 28 тис. 450 осіб особового складу.

Також у лютому знищено 288 ворожих танків, 809 бойових броньованих машин, 878 артилерійських систем, 24 РСЗВ, 28 установок ППО, два кораблі, 939 одиниць автотехніки, 149 одиниць спецтехніки.

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