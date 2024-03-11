Найгарячіший Новопавлівський напрямок, але й на інших ворог не дає відпочити.

На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Так, протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення.

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Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

При цьому на Оріхівському напрямку, за даними військових, ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку та на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Ситуація на фронті - останні новини

Сьогодні, 11 березня, у ЗСУ розповіли, де "гаряче" на Новопавлівському напрямку Донецької області.

Як повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, особливо вороги активізувалися в напрямку населеного пункту Новомихайлівка, а також на так званому Времіївському виступі - це села Урожайне і Старомайорське. Вони підтягнули резерви, прибув новий танковий полк.

Лиховій зазначив, що Силами оборони протягом сьогоднішнього дня втрат позицій допущено не було.

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