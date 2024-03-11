На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Так, протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення.
Зокрема, на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
При цьому на Оріхівському напрямку, за даними військових, ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Водночас у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку та на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Ситуація на фронті - останні новини
Сьогодні, 11 березня, у ЗСУ розповіли, де "гаряче" на Новопавлівському напрямку Донецької області.
Як повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, особливо вороги активізувалися в напрямку населеного пункту Новомихайлівка, а також на так званому Времіївському виступі - це села Урожайне і Старомайорське. Вони підтягнули резерви, прибув новий танковий полк.
Лиховій зазначив, що Силами оборони протягом сьогоднішнього дня втрат позицій допущено не було.
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