На Запорізькому напрямку росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною.

Речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, де на Новопавлівському напрямку "гаряче", і де хочуть наступати російські окупанти. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Новопавлівському напрямку Донецької області.

"З початку сьогоднішньої доби ворог почав проводити дещо активніші, ніж завжди, дії саме на напрямку населеного пункту Новомихайлівка… А також на так званому Времіївському виступі - це села Урожайне і Старомайорське. Це ще один виступ, на якому території були деокуповані в ході української наступальної операції влітку минулого року. Там противник підтягнув деякі резерви", - зауважив Лиховій.

Він додав, що на Новопавлівський напрямок з іншого напрямку прибув новий танковий полк. "Противник хоче таки наступати і посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка - у тому районі", - сказав речник.

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За словами Лиховія, протягом сьогоднішнього дня втрат позицій допущено не було, успіху ворога не мав.

Говорячи про ситуацію в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" напередодні, речник розповів, що на Новопавлівському напрямку було зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Авдіївському - 17, а на Оріхівському - три.

"Тобто найбільше гарячими залишаються, як і раніше, Новопавлівський і Авдіївський напрямки. При цьому, лінія бойового зіткнення є динамічною. Деякі позиції змінюють свого "власника". Тому що за вчора одна позиція була втрачена, але дві позиції було відновлено. Тобто крок назад, два кроки вперед - це по деяких відрізках на Донеччині", - зауважив Лиховій.

Крім того, говорячи про Запорізький напрямок, зокрема Оріхівський відтинок фронту, він наголосив, що "росіяни дедалі частіше застосовують боєприпаси з отруйною речовиною".

"Якщо порахувати цю статистику за весь попередній тиждень… Було зафіксовано близько 60 скидів гранат з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії. Переважно, це хлорпікрин або щось подібне", - розповів речник.

Лиховій додав, що лише за 10 березня було дев’ять таких скидів, майже всі - на Запорізькому напрямку.

"Це свідчення того, що коли ворог не може домогтися виконання своїх завдань в звичайний спосіб, звичайною артилерією, авіацією, FPV-дронами, - вони вдаються вже до якоїсь "зброї останньої надії" - це хімічні речовини, отруйні речовини, - коли вони хочуть просто таким чином "викурити" наших військових з окопів", - сказав він.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше сьогодні, 11 березня, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що російські окупанти намагаються захопити Часів Яр Донецької області, але за останні два тижні успіху так і не мають.

Він також зауважив, що противник використовує хімічну зброю вже понад рік. "Основне їхнє завдання - це використання газів, які є повзучими, тобто є важчими ніж повітря. Вони спускаються на дно окопів, укриттів. Для чого противник застосовує - для того, щоб наші піхотні підрозділи викурити з укриттів", - пояснив Федоренко і додав, що Сили оборони України для протидії цьому використовують індивідуальні засоби захисту та інші пристосування.

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