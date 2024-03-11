Йдеться про 392 окупантів та десятки одиниць їхньої техніки.

За минулу добу на Таврійському напрямку знищено 392 російських окупантів та 47 одиниць їхньої техніки. Про це повідомив Об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, як зазначається, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетних удари, провів 45 бойових зіткнень та здійснив 1053 артобстріли.

Так, на Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями відбито 17 атак ворога, на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку відбито 3 атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

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"Загальні втрати ворога у живій силі склали 392 особи. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 47 одиниць не враховуючи БпЛА. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 засоби ППО, 21 автомобіль та 3 одиниці спецтехніки. Сили оборони України знищили 4 склади боєприпасів та ще 3 важливих об’єкти ворога", - йдеться у повідомленні.

Також в прес-центрі поінформували, що за минулу добу нейтралізовано або знищено 352 ворожих БпЛА різних типів.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Збройні сили України минулої доби, 10 березня, знешкодили ще 920 російських окупантів. Таким чином, станом на сьогодні загальні втрати Росії становлять близько 424 980 військових.

Водночас було знищено й велику кількість військової техніки армії російських загарбників. Зокрема, нашу захисники "мінуснули" вісім танків ворога, 24 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, два засоби ППО.

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