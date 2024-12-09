Україна досягла світових рекордів зі знищення ворожої техніки, не враховуючи Другої світової війни. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.
"У росіян її запаси стрімко закінчуються. Якщо ще нещодавно я казав, що в них запасів заліза до осені 2025 року, то таке враження, що дай боже до середини літа. Реальні запаси їхнього заліза тануть. І це при тому, що їхня оборонка працює в три зміни. Вони вийшли на максимум ще у 2023 році, їм рости далі немає куди", – сказав експерт.
Він додав, що усе російське виробництво зараз не здатне покривати втрат на полі бою. Навіть за тієї умови, що РФ намагається зменшити використання своєї техніки на фронті.
"Вони і зараз намагаються воювати з мінімальним використанням техніки. І чим далі – тим менше у них автотранспорту. Я вже не кажу про броньоване залізо. Це реально в них на межі катастрофи", – додав Дикий.
Водночас він додав, що наразі в Росії немає особливих проблем з особовим складом. Втім, за словами експерта, вже незабаром ця ситуація може змінитися.
"Вони набрали дуже багато і зараз цей запас дуже нераціонально використовують. Вони буквально засипають нас тими людьми, який вони набрали протягом 2023-2024 років. Але надходження нового людського матеріалу в них припинилося. Навіть надзвичайні виплати не спрацювали. Виявилося, що кількість людей, які готові віддавати своє життя навіть за великі гроші – воно не нескінченне. Вони вже всіх купили", – пояснив Дикий.
Втрати РФ у війні проти України
Раніше новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що Росія втратила у війні проти України 600 тисяч своїх солдатів. Він також закликав обидві сторони до перемовин, аби "припинити це божевілля".
Тим часом очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія витратила на війну в Україні вже $200 млрд за майже три роки. Натомість США з початку повномасштабної війни передали Києву допомоги на суму $62 млрд.