Також очільник Пентагону нагадав, що втрати РФ вимирюються сотнями тисяч загиблих та поранених.

Росія з початку повномасштабного вторгнення в Україну витратила $200 млрд. Про заявив очільник Пентагону Ллойд Остін на Національному безпековому форумі Рональда Рейгана в Каліфорнії.

За його словами, втрати РФ в живій силі склали щонайменше 700 000 осіб за цей період. А втрати за перший рік війни, за словами глави Пентагону, могли перевищити втрати Росії у всіх конфліктах із часів Другої світової війни разом узятих. Очільник Пентагону зауважив, що останніми місяцями окупанти щоденно втрачали до 1000 осіб.

Остін додав, що США передали Україні дві батареї Patriot, 24 ракетні системи HIMARS, тисячі одиниць бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів за цей час, сказав Остін. Загальна сума, виділена на військову допомогу з лютого 2022 року, становить понад $62 млрд.

Відео дня

Втрати України та РФ у війні

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп назвав втрати України та Росії у війні, закликавши припинити це "божевілля".

"Вони (росіяни - УНІАН) втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно... Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів", - заявив Трамп.

Президент України Володимир Зеленський спростував заяву обраного президента США Дональда Трампа про нібито втрати ЗСУ у війні з Росією. "Від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: