Трамп: Росія втратила на війні 600 тисяч солдатів, Україна - 400 тисяч

Він заявив, що необхідно розпочинати переговори, щоб запобігти фатальнішим наслідкам.

Обраний президент США Дональд Трамп назвав втрати України та Росії у війні, закликавши припинити це "божевілля". Відповідну заяву Трамп зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Коментуючи війну на тлі подій в Сирії, Трамп заявив, що Росія змістила увагу на Україну, "кинувши" Башара Асада. Також новий американський лідер навів статистику втрат сторін у великій війні.

"Вони (росіяни - УНІАН) втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно... Так само Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити божевілля. Вони безглуздо втратили 400 000 солдатів і набагато більше мирних жителів. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Надто багато життів марно втрачено, надто багато сімей знищено, і якщо це продовжуватиметься, це може обернутися чимось набагато більшим і набагато гіршим", - заявив Трамп.

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Втрати України та Росії у війні

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила на війні 753 370 солдатів. Щодня на фронті ліквідовують понад тисячу окупантів. Зокрема, за минулу добу знищено понад 1400 загарбників.

Натомість втрати ЗСУ засекречено. Втім, інколи з'являються заяви з цифрами. У вересні видання The Wall Street Journal написало, що в конфіденційній українській оцінці, зробленій на початку року, кількість загиблих українських військовослужбовців становить 80 000 осіб, а поранених - 400 000. Однак згодом український президент Володимир Зеленський спростував ці дані, заявивши, що цифри набагато менші.

Як пише New York Times, основна проблема України зараз - у кількості солдатів, оскільки, на думку американських військових та розвідників, людей вистачить лише на 6, максимум 12 місяців війни.

"Українська армія щосили намагається набрати солдатів і оснастити нові підрозділи. Кількість її солдатів, загиблих у бою, становить близько 57 000. Це наполовину менше втрат Росії, але все ще істотно для набагато меншої країни", - пише NYT.

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