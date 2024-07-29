Окупанти вивели у Чорне море два носії "Калібрів".

В останню неділю липня РФ святкує день свого військового флоту та провела парад кораблів, де хизувалася своїми кораблями, серед яких були два зі складу Чорноморського флоту. У ВМС ЗСУ наголошують, що у Севастополі такі паради Росія проводитиме навряд чи.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. За його словами, станом на зараз, в Азово-Чорноморському регіоні РФ проводить корабельні паради тільки у пункті базування в Новоросійську, тому що це - єдина локація, де базується наразі ЧФ РФ.

"Також вони зараз підводні паради проводять. Ви бачите, що вони застосовують зараз підводні човни в акваторії Чорного моря застосовують. Парадів російського флоту у Севастополі ми ймовірніше за все більше не побачимо", - наголосив Плетенчук.

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Водночас відомо, що вчора у параді брали участь два судна Чорноморського флоту РФ – це корвет "Меркурій" та фрегат "Адмірал Григорович". Як пояснив Плетенчук, кораблі ЧФ РФ, які перебувають в інших морях, не можуть повернутися у Чорне море. Причина в тому, що, станом на початок повномасштабного вторгнення РФ, певна частина ЧФ РФ перебувала поза зоною Азово-Чорноморського регіону. Серед них – два підводні човни (носії "Калібрів, проєкт 636), один з трьох фрегатів (такого класу як "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

"Перед вторгненням росіяни ввели до акваторії Чорного моря додаткові десантні кораблі. Це те, що вони планували застосовувати безпосередньо у бойових діях при захопленні нашої території, а деякі навпаки – задіяли тоді в інших військових операціях. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, згідно з конвенцією Монтре, 1936 року, протоку Босфор було закрито", - сказав військовий.

Як уточнив Плетенчук, це зробила Туреччина, яка керує та є власником цієї протоки. Тому, через закриття Босфору, РФ не може повернути сюди кораблі. На думку Плетенчука, якби окупанти могли це зробити, то, ймовірне, це давно б відбулося. Друга причина, чому РФ повернення кораблів в Азово-Чорноморський регіон не потрібне – відсутність відповідного місця біля причалів у Новоросійську.

Він додав, що активність росіян в інших морях, де у них немає відкритих конфліктів, в принципі "мало впливає на нас".

"Наша акваторія відрізана, в принципі, від решти акваторії, де перебувають інші кораблі. В тому числі від Середземномор’я. Хоча, звісно, враховувати факт присутності їх у Середземному морі треба…", - сказав речник.

Також він додав, що ситуація з військовим флотом Росії у Чорному морі "останнім часом погіршується".

Речник нагадав, що навіть у Керченській протоці наразі чергують тільки авіація противника – літаки та гелікоптери окупантів патрулюють цю протоку, яку загарбники максимально звузили, щоб не пропустити українські дрони.

Активність росіян в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів, що майбутня тактика російських загарбників у Азово-Чорноморському регіоні виглядає "сумною", зокрема, на ній відобразиться посилення повітряної складової ЗСУ.

Він також нагадав, що бойові спроможні одиниці ЧФ РФ вже виведені противником з Криму до Новоросійська, де майже немає місця біля причального фронту. Якщо воно було, на думку Плетенчука, окупанти вже вивели б туди інші свої кораблі. Речник пояснив, що, окрім місця біля причалу, потрібний ще певний простір для маневрування, а це "не просто".

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