На цьому параді Путін пригрозив відповісти на розміщення ракет США в Німеччині.

28 липня в Росії відбувся парад на честь дня Військово-морського флоту. На ньому не було кораблів, про ураження яких заявляла Україна.

Як пише BBC, на трансляцію Головного морського параду потрапили тільки два кораблі Чорноморського флоту РФ - корвет "Меркурій" і фрегат "Адмірал Григорович". "Жоден із кораблів, які, за заявами української сторони, було за минулий рік пошкоджено або знищено в Чорному морі, включно з приданими силами з інших флотів, продемонстровано не було", - зазначають журналісти.

Тим часом у мережі іронізують над реакцією кремлівського правителя Путіна на рух, який використовували для привітання іноземні моряки. Так, вони тримали праву руку під кутом, після чого тричі приклали її до серця і випрямили.

Відео дня

"Екіпаж корабля у відповідь на привітання президента РФ виконує церемоніальний рух "тінь-джай", який символізує величезну повагу до людини. Екіпаж піднімає праву руку перед тілом і вимовляє вітання: "Хай живе російський військово-морський флот". Команда повторюється тричі", - каже диктор.

Втрати російського флоту

За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабної війни окупанти втратили 28 кораблів і катерів, а також одну субмарину.

Також раніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ публікувало карту уражених військових кораблів Російської Федерації.

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