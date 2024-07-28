З п’яти аеродромів, які вони використовують, два наразі фактично залишаються без літаків.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що майбутня тактика російських загарбників у Азово-Чорноморському регіоні виглядає "сумною", зокрема, на ній відобразиться посилення повітряної складової ЗСУ.

Він також нагадав, що бойові спроможні одиниці ЧФ РФ вже виведені противником з Криму до Новоросійська, де майже немає місця біля причального фронту. Якщо воно було, на думку Плетенчука, окупанти вже вивели б туди інші свої кораблі. Речник пояснив, що, окрім місця біля причалу, потрібний ще певний простір для маневрування, а це "не просто".

На його думку, вибір тактики у ворога, станом на зараз, не такий вже й великий. Наразі вона зведена до присутності у морі підводних човнів противника – одиниць, які складніше виявити та знищити. Також тактика росіян сконцентрована на збільшенні застосування авіаційної компоненти, застосуванні комплексів "Іскандер-М" тощо. Окупанти, як додав Плетенчук, весь час шукають спосіб протидіяти ЗСУ.

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"Фактично в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація, де вони перебувають – це Новоросійськ. Фактично вони виходять з цієї бази вкрай рідко та на нетривалий час. Тому у своїх діях, їх плануванні вони дуже обмежені", - сказав речник.

Він підкреслив, що йому самому цікаве, яку саме тактику у майбутньому оберуть російські загарбники в морі. Зокрема, у контексті з тим, що СБУ нещодавно зробили заяву щодо збільшення потужності та дальності ураження українських морських дронів.

"Станом на зараз перспективи у них не найкращі. Коли посилиться ще й повітряна компонента ЗСУ, "нові перспективи" відкриваються ще й для повітряної складової ЧФ РФ. І в цьому контексті цікавий той факт, що з п’яти аеродромів, які вони використовують, два наразі фактично залишаються без літаків...", - розповів Плетенчук.

Війна в Україні - російський флот

Як повідомляв УНІАН, частина ЧФ Росії все ще залишається у Криму, тому що у військовій морській базі в Новоросійську, куди вже відбули майже всі бойові одиниці противника, не вистачає місця. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, майже всі кораблі ЧФ РФ знаходяться на вказаній базі РФ, але певні одиниці залишаються у тимчасово окупованому Криму – це допоміжний флот, здебільше, або одиниці, які не були готові до переходів і перебувають в ремонті.

Плетенчук розповів, що росіяни хизуються можливостями свого військово-морського флоту, хоча не мають активного виробництва кораблів.

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