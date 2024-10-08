Вся операція з потоплення крейсера відбулась приблизно за годину.

Знищення флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва" у 2022 році стало знаковою подією, яка змінила ситуацію на Чорному морі. У Військово-морських силах ЗС України сьогодні розповіли нові деталі цієї операції, під час якої було застосовано дві українські ракети "Нептун".

"Це була одна з тих операцій, які відбуваються у досить короткий час. Не можу сказати, що ми до неї не готувалися. Тому це така синергія – трохи вдачі, багато підготовки та, відповідно, розрахунку. Так – відпрацювала фактично вся вертикаль наших Військово-морських сил... Сама операція тривала трохи понад годину. Тут слід зазначити й виявлення цілі, й знищення відбулося за рахунок берегових ракетно-артилерійських військ ВМС з погодження, звісно, по вертикалі", - розповів в етері телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, для ворога це стало несподіванкою, а важливим є те, що операція здійснена за рахунок застосування українських систем озброєння.

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"Це також стало знаковою подією, тому що розроблявся цей комплекс саме для цього. Це було не перше його вдале застосування. Вже до того з українськими "Нептунами" мав можливість познайомитись один з фрегатів – носій крилатих ракет типу "Калібр" - в Чорному морі, після чого він відправився на ремонт", - каже речник.

Він додав, що ВМС ЗСУ певною мірою допомогло російське нехлюйство, зверхність, за які противник досить дорого заплатив – втратив крейсер "Москва", який мав три ешелони протиповітряної оборони. Водночас, за словами Плетенчука, склалося враження, що два з них просто були "порожніми" – на постах були відповідні військовослужбовці.

На цьому крейсері, за даними речника, штатних засобів для відбиття повітряних атак було більш ніж достатньо. Зокрема, три види озброєнь дальнього радіуса дії – аналог системи "С-300", середнього – "Оса" та ближнього – відповідні установки, що можуть щільним кулеметним вогнем вражати швидкісні цілі, але "вони не спрацювали".

Через те, що ЧФ РФ втратив корабель першого рангу і після цього флагманом став корабель другого рангу, флот автоматично став флотилією.

"Це не приниження, це – формальність… "Москва" мала прикривати з повітря все угруповання, це взагалі навіть не морського базування крейсер, а океанічного. І для його можливостей це була калюжа, але стався випадок, коли можна в "чайній ложці втопитися", - пояснив Плетенчук.

Водночас він зазначив, що ворога недооцінювати не слід. Наразі у нього залишаються активними три підводні човни 636-го проєкту, які є носіями "Калібрів", три ракетні кораблі "Буян-М" (кожен має по 8 пускових установок під ракети) та два фрегати - "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров, які також є носіями "Калібрів".

"З добрих новин – те, що вони не модифіковані. Тобто, окрім "Калібрів", інші зразки ракет вони запускати не можуть", - акцентував речник ВМС ЗСУ. Він уточнив, що "славетна" модульність цих кораблів, за яку раніше повідомляли, не відповідає дійсності.

За даними речника, наразі на чергуванні в Чорному морі перебувають дві субмарини з "Калібрами", інші ракетоносії, які нещодавно спостерігалися в акваторії, повернулися, ймовірно, до Новоросійська.

Що собою являла "Москва"

Нагадаємо, "Москва" (перша назва - "Слава") - російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ РФ. Брав участь у військових конфліктах у Грузії та Сирії, у блокаді українського флоту в Криму у 2014 році та повномасштабному вторгненні в Україну. Зокрема, брав участь у захопленні острова Зміїний біля Одеси.

У квітні 2022 року через влучання українських протикорабельних ракет "Нептун" отримав серйозні пошкодження. Згодом флагман затонув під час буксирування.

За припущенням Deutsche Welle, при початковій вартості близько 2 млрд доларів, залишкова вартість "Москви" становила 750 млн доларів.

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