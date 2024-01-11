Знищення флагмана – величезна втрата для Росії, заявив командувач ВМС.

Командувач Військово-морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що флагман ЧФ РФ крейсер "Москва" був знищений виключно за допомогою сил і засобів ВМС ЗСУ. Про це він заявив в інтерв’ю Українській правді.

Відповідаючи на запитання, як саме вдалося вистежити цей ворожий корабель, оскільки в України та західних колег є абсолютно різні версії цієї історії, Неїжпапа зазначив: "Це чудово, що у всіх різні історії. Знаєте, я б так сказав: у кожного правда своя, а істина одна. Тому не розповідатиму, як це відбувалося. Я тільки можу підтвердити, що крейсер "Москва" був знищений за допомогою сил і засобів Військово-морських сил України від початку і до самого кінця: від виявлення і до його знищення".

Командувач підкреслив, що знищення флагмана – величезна втрата для Росії з політичної та іміджевої точок зору, адже він виконував декілька функцій: був командним пунктом, кораблем протиповітряної оборони і символом того, що "Москва прийшла з війною".

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"Це була гордість Чорноморського флоту. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду: у війні з Грузією, з нього управляли всі сили флоту біля її узбережжя, він перебував у Сирії і в районі інших конфліктів", - розповів Неїжпапа.

За його інформацією, в часи Холодної війни корабель був закладений для того, щоб знищувати авіаносці Сполучених Штатів.

"Його так і називали – "вбивця авіаносців". Звісно, що жодних авіаносців у Чорному морі немає. За конвенцією Монтре, прохід їм сюди заборонений. Та і під мостами важко пройти таким великим кораблям в протоці Босфор. Тому цей крейсер тут був, з військової точки зору, не дуже потрібен", - сказав командувач ВМС.

Він додав, що корабель "Москва" був вдалим варіантом для розміщення командного пункту.

"Там великі флагманські каюти. Щоб ви розуміли, по-моєму, сім поверхів. Ліфт для підйому від головного командного пункту, який нижче головної палуби, до ходового мостика. Сім палуб, які проходить ліфт, щоб командир чи старший на мостику командувача не ходив пішки. Там був басейн. Тобто корабель забезпечував дуже комфортні умови проживання особового складу для довготривалих походів. І, звісно, "Москва" закривала основні питання протиповітряної оборони: там були на озброєнні системи виявлення, радіоелектронної боротьби, морський варіант зенітно-ракетного комплексу С-300, який називався "Форт". Це була парасолька ППО над кораблями ордера (порядок розташування кораблів під час походу чи бою)", - пояснив військовий.

За словами Неїжпапи, якщо у флоту немає крейсера, то він не може називатися флотом.

"Без крейсера, корабля першого рангу, це називається флотилія. Таке розуміння градації ухвалене ще з часів Радянського Союзу як обов'язкове. Зараз у них флагман – фрегат "Адмірал Макаров", не крейсер. За старими радянськими мірками, це був корабель другого рангу. Зараз, напевно, його ранг підвищили, бо це все-таки носій "Калібрів", - підкреслив Неїжпапа.

Знищення крейсера "Москва": що відомо

У квітні 2022 року через влучання українських протикорабельних ракет "Нептун" флагман ЧФ РФ "Москва" отримав серйозні пошкодження. Спочатку РФ не визнавала цей факт, але згодом визнала, що корабель затонув під час буксирування.

"Москва" (перша назва – "Слава") – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проекту 1164 "Атлант". Входив до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ РФ. Брав участь у військових конфліктах у Грузії та Сирії, у блокаді українського флоту в Криму у 2014 році та повномасштабному вторгненні в Україну, зокрема, у захопленні острова Зміїний біля Одеси.

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