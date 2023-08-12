Зав’язався бій, росіяни з пораненими відступили

Сьогодні неподалік одного з сіл Зноб-Новгородської тергромади на Сумщині українські військовослужбовці виявили диверсійно-розвідувальну групу росіян. Військові вступили у стрілецький бій, ворог із пораненими відступив.

Як повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, 10 російських диверсантів українські захисники виявили під час проведення розвідки. Українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій, а їм на допомогу вирушили протидиверсійні резерви від Нацгвардії та прикордонної застави з розрахунками безпілотників.

"Шквальний вогонь наших оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України", - розповів командувач.

Відео дня

За словами Наєва, відхід диверсійно-розвідувальних сил росіяни прикривали мінометами 120-мм калібру.

Російські диверсанти - що відомо

Як повідомляв УНІАН, протягом липня на півночі українськими військовими було виявлено чотири диверсійно-розвідувальні групи росіян. Під час усіх випадків відкривався вогонь на ураження й ворог був змушений відступити.

Спроби проникнення були зафіксовані на ділянці російсько-українського кордону в межах Чернігівської та Сумської областей.

Востаннє ворог намагався проникнути на українську територію 1 серпня. Це сталося у Чернігівській області. Тоді прикордонники помітили чотирьох озброєних осіб та відкрили вогонь на ураження, змусивши росіян повернутися на свою територію.

Вас також можуть зацікавити новини: