Супротивник не домігся поставленої мети й зазнав втрат, зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. За його інформацією, чотирьох озброєних осіб помітили прикордонники 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.

"За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад. Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнав втрат та не досяг поставленої мети", - зазначив Наєв.

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За даними ДПСУ, інцидент трапився у межах Семенівської громади.

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Як повідомляв УНІАН, у липні Сергій Наєв інформував про низку спроб російських ДРГ зайти на територію України, здійснених в районі Сумської та Чернігівської областей. Всі вони були невдалими.

21 липня Центр національного спротиву заявив, що росіяни розмістили нових диверсантів на кордоні з Україною. Йшлося про перекинутий загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити до Брянської області для проведення, зокрема, диверсійних дій на території України.

Днями військове командування України заявило про рішення посилити захист на північному кордоні України у зв'язку з перекиданням бойовиків ПВК "Вагнер" до Білорусі.

На цей час на території Білорусі перебуває більш як п’ять тисяч російських найманців, вони знаходяться на значній відстані від кордону з Україною. У ДПСУ інформували, що поряд з українсько-білоруським кордоном не фіксується переміщення ні техніки, ні особового складу будь-яких ворожих підрозділів.

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