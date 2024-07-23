БПЛА з нестандартною збіркою може подолати десятки кілометрів.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко показав відео, на якому крупним планом зафільмовано баражувальний боєприпас ZALA Lancet Х-51 - російські окупанти його ще більше посилюють пластитом, щоб завдати більше шкоди українцям.

За словами аналітика, цей БПЛА з нестандартною збіркою окупанти запускають по тилових регіонах України, він може подолати десятки кілометрів і завдати істотної шкоди.

"Ланцет" виріб Х-51 крупним планом. Саме цей тип "Ланцетів" здатний, залежно від умов, долати відстані в 50-70 км і являє собою загрозу для тилової зони. Варто зазначити, що у цих ББ так само незвичне компонування. Крім базової БЧ (бойової частини - УНІАН), дуже часто в його хвостовій частині кустарно розміщують пластит, для посилення вибухового і вражаючого ефекту", - розповів експерт.

Водночас він відзначив позитивний момент - наразі в РФ ці безпілотники не сходять із конвеєра масовим "тиражем".

"Поки що одне радує - масового виробництва цього типу ББ росіяни так і не змогли налагодити", - зазначив Коваленко.

Російські БПЛА

Згідно з відкритими джерелами, ZALA Lancet (БПЛА Ланцет, Виріб 51/52) - безпілотний боєприпас, розроблений російською компанією ZALA (входить до концерну "Калашников"). Вперше представлений у червні 2019 року під час військової виставки "Армія-2019".

Призначений для ураження наземної техніки, інших цілей на передньому краї і в ближньому тилу. Його використовують для ударних і розвідувальних завдань. Може бути озброєний як осколково-фугасними, так і кумулятивними бойовими частинами. Має оптико-електронне наведення, а також блок телевізійного наведення, що дає змогу керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту.

Особливістю БПЛА є те, що його модулі наведення змінні і можуть змінюватися під завдання. Не використовує супутникову навігацію. Має захист від лазерної зброї. Як стверджує виробник, дрон малопомітний для радарів ППО через свої малі розміри і переважне використання в конструкції композитних матеріалів.

Стверджується, що "Ланцет" може на короткий час розганятися до 300 км/год, щоб наздогнати дрон противника.

Вартість одного такого БПЛА становить близько $35 тис.

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