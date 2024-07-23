За короткий період росіяни атакували 50-тонну машину щонайменше шість разів, пошкодивши, але не знищивши її.

П'ять розрахунків української самохідної гаубиці АС-90, що окопалася, можуть виявитися найщасливішими членами артилерійського розрахунку у війні Росії з Україною.

Як пише Forbes, десь на лінії фронту гусеничний АС-90 був виявлений російським безпілотником і піддався нещадному обстрілу.

За короткий період росіяни атакували 50-тонну машину щонайменше шість разів, пошкодивши, але не знищивши її. Те, що екіпаж, можливо, вижив, частково є справою випадку.

Але це також підкреслює важливість артилерійських укріплень у війні, де сторона з міцними гаубицями зазвичай перемагає в битві.

Росіяни поширили відео з дрона, на якому зображена атака на AS-90 британського виробництва. Виявивши AS-90 зразка 1990-х років у його укритті серед дерев, імовірно в межах 20 кілометрів миль від лінії фронту (дальність дії 155-міліметрової гармати AS-90), росіяни атакували. Спочатку по ній застосували артилерію. Коли снаряди не досягли прямого попадання, вони запустили в гаубицю два вибухонебезпечних дрони з видом від першої особи.

Коли дим і пил розсіялися, AS-90 залишився практично недоторканим. Посипалися ще артилерійські дощі. А потім наблизився ударний дрон "Ланцет". Після шести послідовних атак AS-90, очевидно, був сильно пошкоджений. Але він не вибухнув і не загорівся, а це означає, що у його екіпажу була можливість врятуватися і піти пішки.

"Інтенсивність артилерійського бою змусила артилеристів з обох сторін шукати тактику, яка давала б їм найкращі шанси на виживання. Якщо й існує консенсус щодо артилерії, оскільки війна триває вже третій рік, то це те, що дрони являють собою найбільшу загрозу, а приховування від дронів є головним пріоритетом", - сказано в матеріалі.

Тепер для екіпажу російської або української гаубиці стало стандартною практикою заховати гармату в лісі, прикрити її гілками, камуфляжною сіткою і екранами проти дронів і вийти з укриття досить далеко і на достатній час, щоб зробити кілька пострілів, перш ніж помчати назад під укриття.

Якщо артилеристи переміщують свою зброю на нову вогневу позицію, вони роблять це обережно - і тільки тоді, коли вони достатньо впевнені, що ворожі дрони не спостерігають.

Альтернативою цьому усталеному підходу до артилерійської війни є більш мобільний підхід, відомий як "стріляй і біжи", коли розрахунок під'їжджає до нової вогневої позиції, здійснює кілька пострілів, а потім негайно мчить на нову позицію, яка потенційно знаходиться за кілька кілометрів від неї.

Теорія, що лежить в основі "стріляй і тікай", полягає в тому, що постійний рух може завадити супротивнику визначити джерело снарядів, що наближаються, і відстрілюватися у відповідь.

Функція "Стріляй і тікай" могла б спрацювати ще до нинішньої епохи майже постійного спостереження за допомогою дронів. Але тепер, коли всі сучасні армії практично цілодобово спостерігають за всім полем бою, вирушати в дорогу, особливо в денний час, практично рівносильно самогубству.

Війна в Україні - використання артилерії

За останні 29 місяців росіяни і українці прийняли нові стратегії і використовували передові технології в спробі отримати вирішальну перевагу у війні, що триває. Про це пише Forbes.

Оскільки вона продовжує розвиватися, один конкретний аспект залишається незмінним: обидві сторони значною мірою покладаються на артилерію. Більшу частину бойових ушкоджень, завданих на даний момент під час війни, було завдано артилерією, яку зазвичай називають "королем битви". Дійсно, росіяни стріляють приблизно 10 000 пострілів на день, а українці - приблизно 2 000 пострілів на день.

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