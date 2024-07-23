Губернатор Кубані стверджує, що внаслідок удару по порту є загиблий.

У РФ стверджують, що українські сили атакували пором у порту "Кавказ".

Судно загорілося, нібито серед членів екіпажу і співробітників порту є постраждалі й загиблий, написав губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у вівторок, 23 липня, у своєму Telegram-каналі.

"Цього ранку безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає", - стверджує ворожий чиновник.

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Довідка УНІАН. "Кавказ" у Краснодарському краї РФ - це невеликий порт і залізнична станція, які знаходяться на косі Чушка в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, який з'єднує Краснодарський край з поки ще підконтрольним росіянам Кримом.