Експерт прогнозує, що навесні почнеться новий наступ окупантів.

У російський військ стоїть завдання не втратити тимчасово окуповані території України.

Про це розповів військовий експерт Іван Ступак.

Він вважає, що вся надія окупантів на осінньо-зимовий період і РФ розраховує знову почати великі наступи вже навесні.

"Не виключаю якісь спроби контрнаступу на окремих напрямках, на вузьких ділянках фронту вони ще можуть йти вперед. Але основне завдання у них - це утримати те, що вони зараз захопили, і велика надія у них на такі явища як "генерал бруд" і "маршал мороз". Вони дадуть можливість відпочити російським військам", - заявив він.

Ступак прогнозує, що навесні почнеться новий наступ окупантів.

"Навесні буде повторний наступ вже з новими силами та імпортозаміщенням. Але HIMARS - це штука, яка працює і вдень, і вночі, і в бруд, і в мороз. Тому розраховувати на те, що ЗСУ зупиняться, маючи 30 таких установок, дуже наївно", - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, під час процесу підготовки до контрнаступу на Харківщині враховувалися чимало факторів, зокрема передислокація військ противника та його слабкі місця на фронті.

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