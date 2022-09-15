Ворог вдарив ракетами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Армія Російської Федерації знову завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив голова військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", - написав він.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривий Ріг. За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста серйозні пошкодження отримали гідротехнічні споруди.

15 вересня росіяни близько 13:00 повторно вдарили по Кривому Рогу крилатою ракетою.

Також для ліквідації наслідків ракетного удару по гідроспоруді у Кривому Розі на Дніпропетровщині встановлено черговий затвор.

Вас також можуть зацікавити новини: