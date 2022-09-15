У серпні Генштаб та розвідка чітко розуміли, що наступ на Харківщині можливий.

Під час процесу підготовки до контрнаступу на Харківщині враховувалися чимало факторів, зокрема передислокація військ противника та його слабкі місця на фронті. Ще весною Генштаб та ГУР розуміли, яке місто на Харківщині росіянам буде вкрай важко втримати.

Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький розповів під час інтерв’ю виданню "Kyiv Post".

За його словами, у серпні російське командування перекинуло значну частину військ і ресурсів на південь, побоюючись контрнаступу ЗСУ. Українські воїни скористалися цим та вдарили на двох напрямках: Харківському та Херсонському.

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За словами Скібіцького, необхідно було зупинити наступальні темпи Росії, насамперед на Донецькому напрямку. Головна мета російської армії, яка залишається на сьогодні, – це повна окупація Донецької області. Тому було вжито всі необхідні заходи для недопущення просування російських військ на Донеччині.

"Рано чи пізно ми розуміли, що потрібно буде проводити контрнаступальні дії і на Харківському напрямку. Насамперед через загрозу Харкову, яка, до речі, досі зберігається... Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце Росії - це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи Збройних сил України", - розповів Скібіцький.

Він додав, що у серпні росіяни почали активно перекидати свої стратегічні резерви батальйонної стратегічної групи Східного округу з Харківського та Донецького напрямків. За місяць командування РФ перекинуло всі війська на південь, що створило умови для успішних дій української армії на Херсонському та Харківському напрямках і дозволило розвинути цей успіх.

"Нашою головною метою є деокупація всіх захоплених територій", – додав Скібіцький.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня.

Генштаб звітує про сотні деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Згодом стало відомо, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією. Як уточнили в Генштабі, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

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