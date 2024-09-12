Всупереч усім хитрощам росіян щодо використання "шахедів", Україна придумала інноваційну систему їхнього виявлення.

За перші 11 днів вересня окупанти запустили по Україні понад 400 ударних дронів "шахед". Але ЗСУ дають відсіч шляхом зміни тактики боротьби зі зростаючою загрозою "шахедів".

Як підрахувало видання Forbes, частота дронових атак зростає: у серпні таких було майже 800, що є найвищим показником цього року. Водночас характер атак дронами росіяни змінюють, щоб зробити їх ефективнішими.

Всупереч усім хитрощам росіян щодо використання "шахедів", Україна вигадала інноваційну систему їхнього виявлення: по всій країні безліч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах, прослуховують звук двигуна Shahed, а центральна система ППО зіставляє дані мікрофонів, щоб відслідковувати маршрут кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль.

Відео дня

Мобільні групи ППО потім висуваються на позицію для перехоплення "шахедів", отримуючи дані через планшети. Видання зазначило, що оскільки більшість чоловіків на передовій, деякі такі мобільні групи складаються з жінок-добровольців.

Однак, журналісти зазначили, що в останні кілька місяців ворожі дрони почали літати на великій висоті та знижуватися лише перед ціллю.

"Дрони змінили тактику і літають над Україною на висоті 2 км, а часто і 4-5 км. Це зроблено для того, щоб уникнути потрапляння під удар мобільних вогневих груп", - зазначив аналітик Сергій Флеш у Телеграм-каналі.

Видання зазначило, що Україна береже ракети Patriot і Iris для балістичних ракет, а не для безпілотників, а це змусило її змінити тактику. Зокрема, Військово-повітряні сили стали ключовим гравцем у боротьбі з дронами. Журналісти зазначили, що відеоролики показують, як українські гелікоптери збивають "шахеди", і тепер це, схоже, стандартна тактика. Дрони, що летять високо, виявляються радаром ППО, а вертоліт Мі-8 може летіти поруч, поки бортовий стрілець стріляє по ньому з кулемета. Вертольоти Мі-24 також використовуються для цієї мети, збиваючи дрони за допомогою 23-мм гармати.

"Ця тактика виявилася успішною. У серпневому звіті зазначено, що рівень знищення "шахедів" зріс до 91% за останні півроку порівняно з 80% за попередні шість місяців", - ідеться в публікації.

Водночас альтернативні способи боротьби з цими дронами також працюють, навіть коли їх не збивають. "Останнім часом спостерігається зростання кількості "шахедів", які збилися з траєкторії і не влучають не тільки у свої цілі, а й не потрапляють у країну, в яку їх було запущено", - зазначили журналісти.

Зокрема, в ніч на 11 вересня, три "шахеди" зробили петлю і повернулися назад у РФ. Крім того, кілька дронів у серпні увійшли в повітряний простір Білорусі, де деякі з них були перехоплені винищувачами. Принаймні один Shahed пролетів над територією Польщі 26 серпня. 7 вересня Румунія підняла винищувачі, коли Shahed перетнув кордон. 9 вересня Латвія підтвердила, що російський дрон впав на її території.

Іранські "шахеди"

Ударні безпілотники типу Shahed-136 - це іранська розробка. РФ спочатку імпортувала готові дрони з Ірану. Пізніше частини дронів поставлялися Іраном і збиралися в Росії, тепер вони виробляються за ліцензією на гігантському заводі в Алабузі. Shahed-136 має характерний звук, який дав йому прізвисько "мопед".

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