Окупанти запустили по Україні 42 повітряні цілі.

У ніч на 4 вересня російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні із застосуванням ракет повітряного та наземного базування, а також ударними БпЛА типу "Shahed".

Як повідомили у Повітряних силах, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області РФ;

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області – РФ;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА "Shahed-131/136 (райони пусків Курська області РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети "Іскандер-К", 22 ударні БпЛА "Shahed-131/136", - додали у Повітряних силах.

Відео дня

Там також вказали, що шість ударних БПЛА локаційно втрачено - імовірно вони були подавлені РЕБ. Ще один – полетів у Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Російський удар по Україні

Однією з цілей російської атаки цієї ночі став Львів. Станом на 9 ранку внаслідок атаки окупантів загинуло щонайменше 9 людей, серед них є діти.

На удар відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що внаслідок російської атаки у Львові пошкоджені звичайні житлові будинки, школи, медичні заклади.

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