У місті не залишилось цілих багатоповерхівок, а російські дрони подекуди полюють на автівки та цивільних.

Лінія фронту наближається до Мирнограда в Покровському районі Донеччини. Як розповів виконувач обов’язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк в ефірі Громадського радіо, у місті залишаються цивільні жителі.

За його словами, лінія фронту вже за 1,5 км від Мирнограда. Фортифікації на околицях міста, які найбільше наближені до окупантів, вже підготовлені. На менш небезпечних ділянках роботи на стадії завершення.

"Думаю, протягом місяця все буде завершено. Зараз роботи тривають вже і в самому місті", — зазначив Третяк.

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Наразі у місті залишається близько трьох тисяч мешканців. За офіційними даними, дітей серед них немає, але правоохоронці періодично їх виявляють. Здебільшого вони проживають в оселях знайомих, які вже виїхали.

Третяк додав, що окупанти не припиняють обстрілювати місто, а у південній та південно-східній частинах міста БПЛА росіян навіть "полюють" на цивільні авто або перехожих. Посадовець розповів, що цілих багатоповерхівок там майже не лишилося. Електрики, водопостачання та газу вже немає. Евакуація з міста продовжується, але є люди, які не планують виїжджати.

Ситуація в районі Мирнограда

Раніше у Кабміні закликали евакуюватися людей які живуть у Покровську, Мирнограді та Селидове.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко днями заявив, що ворог підійшов із трьох боків до міста Селидове.

"На мій погляд, головна мета – це все-таки Покровськ. Однак, якщо подивитися на карту, видно, що Вугледар – Курахове – Покровськ – це південний напрямок, де намагаються охопити наше Покровське угруповання, але зусилля також докладають і з півночі. Тобто такі плани вони не залишають", – констатував генерал-лейтенант.

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