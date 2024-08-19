Ситуація погіршується, повідомляє місцева влада.

Жителів міста Мирноград, що у Донецькій області, закликають евакуюватися. Місцева влада вже ухвалила рішення про закриття магазинів, ринків, а також евакуацію установ та підприємств.

Виконувач обов’язків голови Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк каже, що ситуація залишається дуже напруженою. "Тенденція йде до погіршення... Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли", - розповів він в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

У Мирнограді закриваються магазини та аптеки, місто зазнає обстрілів і вдень, коли на вулицях перебувають люди. "Я закликаю всіх мешканців прилеглих до лінії фронту територій, а особливо родини з дітьми й маломобільними родичами, не зволікати з евакуацією і найближчим часом виїхати у більш безпечні регіони України. Тому що оце розмірковування "варто - не варто" тільки призводить до збільшення [кількості] жертв", - підкреслив Третяк.

Відео дня

Ситуація в Мирнограді

Як повідомляв УНІАН, раніше віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала евакуюватися людей які живуть у Покровську, Мирнограді та Селидове.

Відомо, що відсьогодні в останніх двох містах змінили комендантську годину - тепер вона триватиме з 15:00 до 11:00.

Раніше заступниця голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що у Мирнограді немає фортифікаційних споруд.

Вас також можуть зацікавити новини: