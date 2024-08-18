У Мінреінтеграції пояснили, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати Силам оборони.

У зв'язку з важкою ситуацією на Покровському напрямку українців закликають евакуюватися з трьох міст на сході. Про це повідомила у своєму тг-каналі віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На Покровському напрямку ситуація залишається важкою. Тому звертаюсь до мешканців населених пунктів у безпосередній близькості до лінії фронту. Насамперед це: Покровськ, Мирноград, Селидове. Якщо ви не залучені до оборони населених пунктів, то маєте виїхати до більш безпечних регіонів", - написала вона.

Верещук пояснила, що перебування цивільних мешканців у прифронтових районах заважає працювати Силам оборони, а також наголосила, що "життя та здоров’я життя та здоровʼя ваше й ваших дітей цінніше всього".

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Вона також дала контакти, за якими можна звернутися у разі евакуації:

Загальна гаряча лінія по Донецькій області: 0-800-500-121

Покровська громада: 0-800-300-101

Селидівська громада: 080-033-64-54

Мирноградська громада: 050-648-15-19

Мінреінтеграції: 15-48.

Ситуація на Покровському напрямку - що відомо

За словами начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка, російські окупанти вже зараз за 11 кілометрів від околиць міста Покровськ, а в місті ще залишаються тисячі жителів. При цьому він зазначав, що раніше за місяць евакуйовувалось з міста 450-500 жителів, а за останній тиждень - майже 1800.

пресофіцер бригади "Червона калина", підполковник Микола Коваль зазначав, що на Покровському напрямку вдень і вночі тривають бої з ворогом, Сили оборони стримують наступ противника, але це дається непросто.

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