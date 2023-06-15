Сергій Аксьонов заявив, що всього нібито було дев'ять дронів.

Російські окупанти в українському Криму поскаржилися на атаку безпілотників. Один дрон нібито здетонував у Червоногвардійському районі.

За словами кримського гауляйтера Сергія Аксьонова, нібито всього було зафіксовано дев'ять БПЛА, з яких шість "збито силами ППО", а три "заглушено і посаджено засобами РЕБ".

"Один безпілотник здетонував у Красногвардійському районі, село Докучаєве. Жертв немає, в ряді будинків вибиті шибки. Всі служби виїхали на місце. Прошу дотримуватися спокою і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації", - заявив поплічник Кремля.

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Крім того, в мережі показали фото нібито з місця падіння одного з безпілотників, які "атакували Крим цієї ночі".

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У тимчасово окупованому Криму час від часу відбуваються вибухи. Російські загарбники звинувачують Збройні Сили України в атаках.

Так, 11 червня російський гауляйтер Сергій Аксьонов у своїх соцмережах повідомив, що залізничне полотно пошкодили невідомі у Кіровському районі українського півострова. При цьому місцеві ЗМІ відзначили, що шляхи пошкоджені на ділянці Джанкой-Керч.

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