Колії пошкоджені на ділянці Джанкой-Керч.

В окупованому Криму знову пошкодили залізницю. Раніше такий же випадок був зафіксований журналістами 18 травня, зазначає проект Радіо Свободи "Крим.Реалії".

Як зазначив російський гауляйтер Сергій Аксьонов у своїх соцмережах, залізничне полотно було пошкоджено невідомими в Кіровському районі півострова. "Настоящее время" пише, що колії пошкоджені на ділянці Джанкой-Керч.

Кіровський район знаходиться на північ від Коктебеля і Феодосії.

Без посилання на джерело Baza повідомляє про вибух на залізничному полотні просто перед составом, машиніст встиг екстрено загальмувати.

Ступінь пошкодження Аксьонов замовчує, але в його пості йдеться про призупинення руху поїздів. "Орієнтовний час усунення проблем - від 3 до 4 годин. На місці працюють всі профільні служби", - написав Аксьонов.

Про те, що стало причиною пошкодження залізничних шляхів, Аксьонов не повідомив.

ОНОВЛЕНО 17:50. У той же час проросійський блогер Олександр Таліпов заявив, що залізничні колії в Кіровському районі були підірвані встановленим вибуховим пристроєм. Рашист назвав це диверсією. На місці працюють російські "правоохоронні" органи.

18 травня повідомлялося, що у Сімферопольському районі зійшли з рейок п'ять вагонів. 23 лютого російська влада Криму повідомляла про пошкодження залізниці в Бахчисарайському районі.

Підрив залізничних колій для окупантів - останні новини

Останнім часом на окупованих Росією територіях і на території самої Росії стало помітно більше випадків підриву залізничних колій. Все це відбувається в той час, як українська армія йде в контратаки на сході і навіть звільнила деякі населені пункти.

Відомо, що вся логістика окупантів з транспортування важкого озброєння і боєприпасів до лінії фронту прив'язана до залізничного сполучення.

Наприклад, 11 червня в Запорізькій області місцеві партизани підірвали залізничний міст. Окупанти доставляли через нього техніку та боєприпаси.

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