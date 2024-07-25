Також Ролі Волкер заявив, що британська армія має бути готовою до війни проти РФ через три роки.

Якщо Росія продовжить свої напади на Україну, то її військам, швидше за все, знадобиться п'ять років, аби досягти мінімальної мети - повної окупації чотирьох областей, втративши при цьому до 1,8 мільйона солдатів убитими та пораненими. Про це заявив новий очільник британської армії генерал сер Ролі Волкер, пише Sky News.

За його словами, у тривалій війні "немає переможців", адже це "повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь". Під час конференції у Лондоні Волкер наголосив, що війна в Україні "не йде добре ні для кого".

Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.

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"Вона (агресія РФ) тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі?" - підкреслив він.

У генерала також запитали про те, як, на його думку, буде розгортатися повномасштабне вторгнення РФ в Україну та коли воно може закінчитися.

"Якщо вони продовжуватимуть діяти так, як зараз, росіянам, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб прокласти собі шлях до своїх мінімальних цілей - чотирьох областей", - пояснив Вокер.

Зокрема він мав на увазі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, які частково перебувають під контролем РФ.

"За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, це, ймовірно, значно перевищує 1,5 мільйона осіб - втрат - для досягнення цієї мети з незліченними мільярдами [фунтів] втраченої техніки. Отже, велике питання полягає в тому, чи зможуть українські збройні сили втримати оборону, яку вони мають", - підкреслив командувач.

Генерал також попередив, що армія Великої Британії має бути готовою за три роки вести війну проти "осі потрясінь" Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї.

Він припустив, що Росія вийде з війни в Україні "дуже, дуже небезпечною" та "бажатиме відплати" таким країнам, як Велика Британія, що підтримали Київ.

"Справа в тому, що коли ви думаєте, що вони [росіяни] впали, вони з ревом повернуться, щоб помститися", - пояснив Волкер.

Війна в Україні - останні новини

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що російські окупанти зменшили свою активність на півночі Харківщині. За його словами, противник відмовився окупувати обласний центр, проте мріє підійти до нього на відстань гарматного пострілу.

Своєю чергою заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, чи відчувається на фронті постачання боєприпасів від союзників.

"Їх надходження завжди відчутне на полі бою. Його відчуває як наша сторона, так і ворог. Набагато легше піхоті і штурмовикам, коли є артилерійський снаряд, набагато важче утримуватись ворогу і відповідно проводити наступальні дії, коли у нас їх достатньо до артилерії. Зворотна ситуація, коли цих снарядів немає", - зазначив він.

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