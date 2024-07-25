Росіяни хотіли спровокувати хаос та окупувати Харків.

Російські загарбники "зменшили апетити" на півночі Харківської області. Ворог відмовився від ідеї окупувати обласний центр, але мріє підійти до нього на відстань гарматного пострілу. Саме тому сили противника вперто атакують у районі Липців.

Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розкрив LIGA.net, які завдання мала операція росіян на Харківщині. По-перше, РФ хотіла спровокувати хаос та змусити українців втекти з регіону. Далі росіяни мали підійти до Харкова та окупувати його, з чим мала допомогти близькість міста до кордону.

Крім того, противник хотів створити так звану "буферну зону", щоб не дати ЗСУ обстрілювати російські території, однак в результаті, за словами Саранцева, такою зоною стала частина Бєлгородської області РФ.

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Також загарбники сподівались заробити "додаткові бали" напередодні Саміту миру у Швейцарії та посили свої позиції у можливих переговорних процесах.

Речник додав, що Вовчанськ міг стати для росіян виходом у тили Сил оборони на Куп'янському напрямку, але і там їм не вдається просунутися.

Війна в Україні - ситуація у Харківській області

За словами Саранцева, чисельність російських військових на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ становить орієнтовно від 30 тисяч осіб.

З початку наступу на півночі Харківської області окупаційні війська втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки - 83-й та 157-й.

"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – розповів Саранцев.

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