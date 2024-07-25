Російські загарбники "зменшили апетити" на півночі Харківської області. Ворог відмовився від ідеї окупувати обласний центр, але мріє підійти до нього на відстань гарматного пострілу. Саме тому сили противника вперто атакують у районі Липців.
Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розкрив LIGA.net, які завдання мала операція росіян на Харківщині. По-перше, РФ хотіла спровокувати хаос та змусити українців втекти з регіону. Далі росіяни мали підійти до Харкова та окупувати його, з чим мала допомогти близькість міста до кордону.
Крім того, противник хотів створити так звану "буферну зону", щоб не дати ЗСУ обстрілювати російські території, однак в результаті, за словами Саранцева, такою зоною стала частина Бєлгородської області РФ.
Також загарбники сподівались заробити "додаткові бали" напередодні Саміту миру у Швейцарії та посили свої позиції у можливих переговорних процесах.
Речник додав, що Вовчанськ міг стати для росіян виходом у тили Сил оборони на Куп'янському напрямку, але і там їм не вдається просунутися.
Війна в Україні - ситуація у Харківській області
За словами Саранцева, чисельність російських військових на півночі Харківщини та біля кордону на території РФ становить орієнтовно від 30 тисяч осіб.
З початку наступу на півночі Харківської області окупаційні війська втратили у Вовчанську більшу частину 138 мотострілецької бригади та "сточили" два танкові полки - 83-й та 157-й.
"Тобто виглядає так: заходить бригада чи полк, впродовж кількох тижнів атакує, несе шалені втрати, затикає діри резервами, поступово переформовуючи штурмові групи, зменшуючи їхню кількість, або кількість задіяних у них людей", – розповів Саранцев.