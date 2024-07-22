У Красногорівці тривають жорсткі бої, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Триває повномасштабна війна в Україні, і російські окупанти не полишають спроб захопити Макіївку та Стельмахівку, намагаються взяти під контроль острови пойми лівого берега річки Дніпро й атакують позиції наших воїнів в Кліщіївці та Іванівському.

Про ситуацію на фронті розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський й зазначив, що працює на найгарячіших ділянках східного фронту. За його словами, фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії, які мають різну інтенсивність.

"Ворог не зважає на доволі високий рівень втрат та продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорсткі бої тривають в Красногорівці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра", - додав головнокомандувач.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед на сході української держави, отримують гідну відсіч від наших воїнів та зазнають колосальних втрат. Загальні втрати ворога на 21 липня 2024 року становили приблизно 566 710 супротивників.

За відомостями аналітиків DeepState, росіяни нещодавно змогли просунутися на Донбасі, у тому числі в населених пунктах Залізне та Нью-Йорк, які знаходяться у Бахмутському район Донецької області.

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