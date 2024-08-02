Авіація та ракетні війська завдали ударів по чотирьох пунктах управління окупантів.

Сили оборони України відбили понад півсотні штурмів російських загарбників на Покровському напрямку.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соцмережі. "Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них - на Покровському напрямку", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога.

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При цьому, на Харківському напрямку ворог продовжував атакувати, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах Вовчанська та Тихого.

Також, на Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки. А на Лиманському напрямку українські війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

Разом з тим, на Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

Водночас, на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

Як наголошують у Генштабі, на Покровському напрямку українські захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону українських військ.

Також, на Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області. А на Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

У зведенні сказано, що на Придніпровському напрямку ЗСУ жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі Дніпра.

Війна в Україні: новини

За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня. Однак нинішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

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