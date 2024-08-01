Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 55 штурмів окупантів. Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, протягом доби було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню", - зазначили у Генштабі.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також уразили п’ять пунктів управління, два засоби протиповітряної оборони, вузол зв’язку, три склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, а також ще один важливий об'єкт окупантів.

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"На Харківському напрямку кількість атак за добу склала вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська", - зауважується у повідомленні.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень, а на Лиманському ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки.

Крім того, на Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири штурмові дії російських загарбників, а на Краматорському точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

Також на Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка", - повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

Крім того, на Времівському напрямку російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

"На Придніпровському напрямку шість ворожих штурмових дій на лівобережжі Дніпра не мали успіху", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

У ранковому зведенні 1 серпня Генштаб поінформував, що за час повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати російських окупантів серед особового складу орієнтовно склали 579 тис. 490 чоловік (+1 тис. 370 за добу).

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 399 (+9) одиниць танків, 16 тис. 203 (+42) бойові броньовані машини, 16 тис. 119 (+33) артилерійських систем та 1 тис. 132 (+1) реактивні системи залпового вогню.

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