Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу ворога.

Розпочалась вісімсот дев’яносто друга доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 123 бойові зіткнення. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

За даними Генштабу, авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження озброєння та військової техніки (ОВТ), пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

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При цьому, на Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Стельмахівки Харківської області.

Також на Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак противника в районах Макіївки Луганської області, Тернів та Торського Донецької області. А на Сіверському напрямку Силами оборони відбито 11 атак в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Спірне, Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

Водночас, на Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Крім того, ворог 24 рази намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Як наголошують у Генштабі, на Покровському напрямку українськими захисниками було відбито 36 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Желанне, Воздвиженка, Іванівка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка, де ворог три рази намагався прорвати українські оборонні позиції.

У зведенні сказано, що на Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Водяного та Степової Новосілки Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення в районі Новоданилівки та Новоандріївки Запорізької області.

Війна в Україні: новини

За минулу добу українськими захисники було знищено 1170 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24 лютого 2022 року по 3 серпня 2024 року орієнтовно склали більше 581 тис. осіб.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що в ніч проти 3 серпня російські окупанти атакували Україну чотирма ракетами та 29 ударними безпілотниками, більшість з них вдалося збити.

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