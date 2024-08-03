Армія РФ продовжує обстрілювати Україну з різних видів зброї.

У ніч проти 3 серпня російські окупанти атакували Україну чотирма ракетами та 29 ударними безпілотниками, більшість з них вдалося збити. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Зокрема ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донецької області, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними "шахедами" із напрямків: мис Чауда - Крим, Приморсько-Ахтарськ, Курськ - Росія.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей", - додали у повідомленні. Відео дня

Війна в Україні - останні новини

Як писав УНІАН, з 1 серпня росіяни запровадили "спеціальний режим" вздовж 15 кілометрової прибережної зони Дніпра на захоплених територіях України. Окупанти погрожують, що 1 вересня каратимуть людей, яких виявить у цій зоні без відповідного документа.

Своєю чергою військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що російські окупанти можуть готувати масований удар у серпні.

"У липні 2024 року російські окупанти зберегли незмінною тактику нанесення комбінованих і точкових ударів по українських об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури, аеродромах і логістиці. Але цього місяця противником було використано найменшу кількість ракетної компоненти", - пояснив експерт.

Вас також можуть зацікавити новини: