Буданов пояснив, що від самого початку військової агресії Росії в Україні їх завдання не змінювались.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Російська Федерація вже визначила для себе завдання "максимум" та "мінімум" на 2024 рік.

При цьому, ці завдання незмінні від початку повномасштабного вторгнення, сказав він в інтерв'ю ТСН.

"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною. Завдання мінімум - це вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області Воно не змінювалося жодного разу", - наголосив очільник ГУР.

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Також він стверджує, що визволення українськими захисниками території Харківської області, яка перебуває під контролем росіян, є питанням часу.

В Харківській області російські окупанти намагалися створити "буферну зону", але вони провалилися. Вони залишилися на окупованих територіях Харківської області, але це питання часу", - додав Буданов.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські війська перенесли основні зусилля на штурми суміжних позицій українських підрозділів. Зокрема, вони наступають на Макіївку Донецької області - позиції Третьої окремої штурмової бригади, а також штурмують лівий фланг української оборони (позиції іншої бригади), маючи там досить суттєвий успіх. Про це розповів командир 1 штурмового батальйону (3 ОШБр) Володимир Фокін.

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