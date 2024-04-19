Українська авіація завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу та одному пункту управління ворога.

Протягом доби на Авдіївському напрямку фронту українськими військами було відбито 26 атак російських окупантів. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, протягом доби було зафіксовано 79 бойових зіткнень. Ворог завдав 25 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 26 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, але під артилерійським та мінометним вогнем там опинилися близько 15 населених пунктів.

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"На Лиманському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку Силами оборони було відбито 15 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази атакував позиції ЗСУ в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив шість безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника", - повідомили у Генштабі.

Ситуація на фронті - новини

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська загарбницька армія отримала завдання захопити Часів Яр до 9 травня.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко висловив думку, що у напрямку Часового Яру дуже складна ситуація. Водночас він зазначив, що наступ на місто для окупантів не буде легким, оскільки там велика кількість населених пунктів, сіл і не найкращий для їхнього просування ландшафт та рельєф.

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