Плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки "поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній".

Російські окупаційні війська просунулися в районі Дворічної та Лозової на Харківщині. Тим часом Сили оборони України відкинули противника біля Піщаного Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Щодо ситуації на Харківщині, за даними аналітиків, плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки "поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній".

Зазначається, що після зачистки Новомлинська залишився ще один плацдарм південніше, на який росіяни заходять через Масютівку.

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"Весь цей час вони продовжують насичувати район піхотою, закріплятися і докладають зусиль, щоб втримати зайняту місцевість. Але на цьому противник не зупиняється і продовжує свій рух в селище Дворічна, де має постійно просування і потроху займає населений пункт", – йдеться у повідомленні.

Автори пишуть, що ситуація з підрозділами Сил Оборони в даному районі "не дуже втішна, адже немає належного адміністрування процесу і людини, яка б налагодила організацію зачистки плацдарму".

"Існують проблеми з бойовою підготовкою деяких бригад, а наявний підрозділ, який прибув для "гасіння пожежі" не має змоги творити "чудеса" наявними силами і засобами", – констатують у DeepState.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Росіяни почали застосовувати військових з КНДР у штурмах на території Курської області РФ. Північнокорейські солдати вже зазнали перших втрат, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. На одній із позицій бійці ЗСУ "накрили" військовослужбовців армії КНДР FPV-дронами.

Тим часом окупанти просуваються на Донеччині. Проєкт DeepState повідомляє, що ворог вивісив триколор на будівлі міськради в Кураховому. Аналітики інформують, що росіяни просуваються вглиб міста.

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