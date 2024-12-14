Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив, що початок переговорів не означає припинення вогню.

Початок переговорного процесу щодо завершення війни в Україні не означає, що бойові дії припиняться. Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері Еспресо.

Він зазначив, що всі перемовини, які зараз обговорюються, не будуть відбуватися одного дня.

"А питання військової доцільності проведення бойових дій росіяни розцінюють, як вирішення своїх політичних питань. Оскільки політичне питання РФ – виживання диктатури Путіна, то дискусії, обговорення, баталії, торги, обман, пошук додаткових союзників, підкупи – все це будуть намагатися здобути сторони, що долучатимуться до цього процесу. На жаль, це опосередковано впливатиме на лінію фронту", - зазначив він.

Відео дня

Тимочно підкреслив: навіть коли переговори вже триватимуть, це не означатиме, що ситуація на полі бою стишиться. Він нагадав ситуацію часів АТО, коли перемовники обговорювали процес припинення вогню, а російські війська в цей час шалено атакували.

"Приблизно така ситуація буде відбуватися і зараз. Тому не варто сподіватися на швидке припинення вогню та розслаблятися. Буде ще довгий та тривалий процес", - зазначив Тимочко.

Він підкреслив, що під час таких затяжних переговорів для України матиме величезне значення питання ресурсів та спроможностей - це включає і внутрішню консолідацію суспільства, і реальну підтримку союзників

"А також важливо те, що зараз американці всю зброю, яку зобов'язалися нам надати, починають передавати форсованим темпами", - резюмував він.

Переговори з Росією - новини

Раніше УНІАН повідомляв, що мирні переговори можуть початися не раніше березня 2025 року.

При цьому глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна на поточний момент не готова до того, щоб почати переговори з Росією про завершення війни в контексті "сильних переговорних позицій". Це стосується і нестачі озброєння для ЗСУ, і чітких гарантій від країн-партнерів щодо захисту України на наступні роки, щоб Росія не напала знову.

NBC повідомляло, що команда Трампа веде активні переговори з Білим домом і Україною про завершення війни, оскільки Трамп має твердий намір домогтися припинення вогню в Україні в перший день свого вступу на посаду.

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