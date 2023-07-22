Водночас на Мелітопольському та Бердянському напрямках українські воїни продовжують наступальні дії.

Сили оборони продовжують тримати оборону на найгарячіших напрямках та продовжують натсупальні дії на Мелітопольському та Бердянському.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. "Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень", - йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку наші воїни вчора стійко тримали оборону, тоді як ворог вдався до артилерійських і мінометних обстрілів території в районі низки населених пукнтів Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Надії, Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу і Діброви на Донеччині. Завдав артилерійських та авіаційних ударів, під обстрілами були район Серебрянського лісу, Спірного та Діброви Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, наші захисники успішно відбили ворожі атаки в районі Григорівки, а від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Ступочки, Кліщіївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли ще понад 15 населених пунктів.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новомихайлівки та Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Козацького Херсонської області, завдав ударів з артилерії по понад 30 населених пунктах Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах", - інформує Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб також зазначає, що на східній ділянці фронту через втрати та погане забезпечення російські військові дедалі частіше хочуть полишити територію України.

"У підрозділах мотострілецького полку окупантів, який бере участь в бойових діях в районі Першотравневого на Луганщині, російські військовослужбовці мають низький рівень морально-психологічного стану. Встановлено, що основними чинниками, які негативно на нього впливають, є великі втрати в живій силі під час ведення бойових дій, несвоєчасне забезпечення окупантів боєприпасами та невизначеність з термінами поповнення особового складу підрозділів, що зазнали бойових втрат. Збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи та вибути з районів ведення бойових дій до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

За даними американського Інституту вивчення війни, 20 липня сили оборони України вели контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках фронту та просунулися вперед. Так, йдеться про просування на 1,8 км на південному фланзі Бахмута. Крім того, українські війська продовжували наступ на Бердянському (район кордону Донецької та Запорізької областей) та Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках.

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