Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ вибили російських окупантів з позицій біля Оріхово-Василівки на Бахмутському напрямку.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, на Бахмутському напрямку українські війська ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут, передає Military Media Center.

"У ході ведення бойових дій російські окупанти вимушено відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки", - уточнив Ковальов.

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Сили оборони мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Разом з тим противник чинить потужний опір, застосовує резерви, але зазнає великих втрат.

Ситуація в Бахмуті

ЗСУ вибивають окупантів в районі Бахмута, але росіяни чинять потужний опір, тому там йдуть запеклі бої. При цьому нашим захисникам вдалося деокупувати понад 24 кв км на цьому напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що росіяни два дні поспіль активно наступають на Куп‘янському напрямку на Харківщині. "На Сході ситуація дещо загострилась. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині. Ми в обороні. Ідуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - сказала вона.

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