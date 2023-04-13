Зараз активні наступальні дії Росія веде на чотирьох напрямках.

За минулу добу російські війська здійснили понад 45 атак на чотирьох оперативних напрямках фронту – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Так, на Лиманському напрямку за вчорашній день війська агресора намагалися наступати в районі Білогорівки. Паралельно велися артилерійські обстріли населених пунктів Новоселівське, Невське, Кузьміно і Білогорівка Луганської області, а також Торського і спірного Донецької області.

У районі Бахмута тривають найбільш запеклі бої. Росіяни намагаються взяти під свій повний контроль саме місто, а також ведуть наступ без видимого успіху на північ від Хромово і біля Богданівки і Предтечино. Під постійними обстрілами Васюківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне.

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На Авдіївському та Мар'їнському напрямках найжорстокіші бої йшли за власне Мар'їнку. Також ворог наступав в районі Північного, Перемоги та Новомихайлівки. Під обстріли потрапили Керамік, Новокалинове, Красногорівка, Степове, Тоненьке, Північне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Невельське, Карлівка, Георгіївка та Перемога.

На інших напрямках активних наступальних дій ворога за останню добу не було.

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Колишній командувач військами США в Європі відставний генерал Бен Ходжес вважає, що війна може закінчитися вже цього року. На його думку, це станеться в тому випадку, якщо країни Заходу проявлять політичну волю і нададуть Україні все необхідне для перемоги.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов напередодні прокоментував чотири "дикі сценарії" війни, які виклала "The New York Times". Він назвав такі теорії "дуже небезпечною річчю", про яку краще не міркувати.

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